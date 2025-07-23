Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı
TÜİK, 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ni paylaştı. Lisans mezunlarının istihdam oranı düşerken, en çok parayı kazanan meslekler de açıklandı.
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” bültenini yayımladı. Açıklanan veriler, hem lisans hem de ön lisans mezunlarının istihdam oranlarını ve en çok kazandıran bölümleri gözler önüne serdi.
LİSANS MEZUNLARINDA İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ
2023’te yüzde 75,6 olarak kaydedilen lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024 itibarıyla yüzde 75’e geriledi. Ön lisans mezunlarında da benzer bir düşüş görüldü. 2023’te yüzde 67,7 olan kayıtlı istihdam oranı, bu yıl yüzde 66,4 olarak hesaplandı.
İSTİHDAMIN ZİRVESİNDE TIP BÖLÜMÜ VAR
Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm, yüzde 96,4 ile tıp oldu. Tıp bölümünü sırasıyla; özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ile elektronik öğretmenliği (%91,9) takip etti.
LİSANS ALANLARINDA SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK ÖNE ÇIKTI
Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına göre lisans alanlarında en yüksek istihdam, yüzde 86,7 ile “sağlık ve refah” alanında kaydedildi. Bu alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ve tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6) izledi.
ÖN LİSANS MEZUNLARINDA POLİS MESLEK EĞİTİMİ ZİRVEDE
Ön lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm, yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu. Ardından elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ve doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) geldi. Alan bazında ise en yüksek istihdam oranı %76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanında gerçekleşti.
EN ÇOK PARA KAZANAN MESLEKLER AÇIKLANDI
TÜİK’in verilerine göre, lisans mezunları arasında en yüksek aylık ortalama gelire sahip bölümler de belli oldu. Listenin zirvesinde pilotaj yer aldı. Pilotajı sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği izledi.