Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı

LİSANS MEZUNLARINDA İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

2023’te yüzde 75,6 olarak kaydedilen lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024 itibarıyla yüzde 75’e geriledi. Ön lisans mezunlarında da benzer bir düşüş görüldü. 2023’te yüzde 67,7 olan kayıtlı istihdam oranı, bu yıl yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

İSTİHDAMIN ZİRVESİNDE TIP BÖLÜMÜ VAR

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm, yüzde 96,4 ile tıp oldu. Tıp bölümünü sırasıyla; özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ile elektronik öğretmenliği (%91,9) takip etti.