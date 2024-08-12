Suriyeli Sporcu Olimpiyatlara Diye Gitti İltica Etti
2024 Paris Olimpiyatları dün sona erdi. Suriye’nin olimpiyatlara gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan Paris'ten Almanya'ya geçip ülkesine dönmedi. Al Bayan'ın Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmasının siyasi ve kişisel sebeplerle olduğu öğrenildi. Olay dünya spor kamuoyunda gündem oldu.
Dünyanın ilgiyle takip ettiği Paris Olimpiyatları dün gece itibarıyla sona erdi. Olimpiyatlarda yaşananların yankısı sürerken Suriyeli bir sporcu Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.
ÜLKESİNE DÖNMEDİ
Suriye’nin Paris Olimpiyatları’na gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan, oyunların ardından ülkesine geri dönmedi. Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği Judocu Hasan Al-Bayan, geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.
SİYASİ SEBEPLER
Olay, spor camiasında ve Suriye'de geniş yankı uyandırırken Al-Bayan'ın, siyasi ve kişisel nedenlerle Suriye'ye dönmeyi reddettiği belirtiliyor.
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