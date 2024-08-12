U 20 Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

U 20 Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

U 20 Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasındaki altıncı maçından İsveç’i 3-0 (25-15, 25-11, 25-18) mağlup etti.

Grupta oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Millilerimiz, yarı finale yükselmeyi garantiledi. Milliler, gruptaki yedinci maçında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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