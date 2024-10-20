Beşiktaş-Konyaspor Maç Detayları

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Dengeli müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz goller, tamamen kendi hatalarımız nedeniyle. Birinde oyuncumuz topa gitmedi, diğerinde de penaltıdan gol yedik. Mücadele gücümüz iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Keyifli bir müsabaka izlendiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz ve Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktaran Fatih Serkan Albayrak, daha öz güvenli oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA