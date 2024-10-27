26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu

26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Yabani, Yalan, Pele Bir Efsanenin Doğuşu, Jackie Chan Efsanesi ve MasterChef Türkiye’nin ekrana geldiği günde en çok izlenen yapım hangisi oldu?

İşte 26 Ekim Cumartesi reyting sıralaması...