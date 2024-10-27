26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu

26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan programların reyting şampiyonu belli oldu. Öne çıkan yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye programları arasından hangisi zirveye yerleşti?

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 1

26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Yabani, Yalan, Pele Bir Efsanenin Doğuşu, Jackie Chan Efsanesi ve MasterChef Türkiye’nin ekrana geldiği günde en çok izlenen yapım hangisi oldu?

İşte 26 Ekim Cumartesi reyting sıralaması...

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 2

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 3

Total’de 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 4

Total 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” programı yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 5
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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 6

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 7

AB’de 2. sırada “Gönül Dağı” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 8

AB 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 9
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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 10

ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 11

ABC’de 2. sırada “MasterChef Türkiye” yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 12

ABC 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

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26 Ekim Cumartesi Reytinglerin Zirvesine Yerleşen Yapım Belli Oldu - Resim: 13
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