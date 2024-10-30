Oryantal Tanyeli Bir Ameliyat Daha Olacak: Kansere Yakalanmıştı...

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirecek. Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nı hastane odasında kutlayan ünlü isim eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın’la poz verdi.