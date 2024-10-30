Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Üzen Haber!

Ünlü oyuncu Nuri Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Alço'nun tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Üzen Haber!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi. Rahatsızlığın ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde bir operasyon daha geçirdi. Alço, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Meslektaşı Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Üzen Haber! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk kontrolde ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

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