Hazal Kaya Nasıl Zayıfladı? Sırrını Açıkladı: Yemekten Önce Bunu İçiyor

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdi. Gözlerden uzak bir hayat süren Hazal Kaya son günlerde verdiği kilolarla gündemde.

Hazal Kaya, son dönemdeki kilo verme sürecini ve sağlıklı yaşamını nasıl koruduğunu açıkladı.

Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerini "Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum" diyerek tamamladı.