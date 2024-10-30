Rehin Tutulduğunu Söylemişti: 'Oyuncu Meltem Miraloğlu İntihar Etti' İddiası! İşte Sağlık Durumu

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında 80 yaşındaki Patrick Grady ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilik magazin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Miraloğlu, birkaç hafta önce kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoyla dikkatleri üzerine çekti.

'REHİN TUTULUYORUM'

Ünlü oyuncu, Amerika’da rehin tutulduğunu şöyle açıkladı:

“Bu konuşmayı basına röportaj vermekten ziyade, tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım, bu videolarımın İngilizce altyazı eklenerek Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hakimine ulaşmasını sağlamaktır. Tarafıma bir avukat sağlanmasını ve haklarımı savunmak istediğimi ifade ediyorum. Kimliklerim çalındığı için Amerika’da rehin tutulduğum ve Türkiye’ye girişimin engellendiği belirtiliyor. Amerikan vatandaşlığımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

İNTİHAR MI ETTİ?

Meltem Miraloğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Miraloğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi