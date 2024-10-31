Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'dan Haber Var

Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan Nuri Alço ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen Alço’dan iyi haber geldi. Nuri Alço, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.

Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'dan Haber Var

Nisanda geçirdiği beyin kanamasının ardından kalbinde de sorun olduğu tespit edilen, bu nedenle kalp pili takılan Nuri Alço, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde karın bölgesindeki yaşadığı ağrılar sebebiyle hastaneye giden Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edilmişti.

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Rahatsızlığının ilaçla giderilemeyeceği belirlenen ünlü oyuncu, ameliyat edilmiş, ardından da yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kalp pili takılı olması ve önceden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Nuri Alço'nun ameliyatının hayati tehlike barındırdığı, oldukça riskli olduğu öğrenilmişti.

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Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, birkaç gün içinde taburcu olacak.

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Kaynak: Habertürk

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