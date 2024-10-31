Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ının Bacağı Kesilecek: Acil Yardım Bekliyorum

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen emekli manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, zor günler yaşıyor. 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Berkant'ın ilk aşkı Serpil Örümcer ayağını kırdı.

"Bayan bacak" lakaplı Serpil Örümcer bacağının kesilmemesi için yardım çağrısında bulundu.

Serpil Örümcer ayağının kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları, ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım.

Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyor. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim.

Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Acil yardım bekliyorum."