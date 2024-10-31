Ferdi Tayfur'un Kızına Açtığı Davada Sonuç Çıktı: Sular Durulmuyor!

Geçen yıl Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikâh masasına oturan Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı sorunlar bitmiyor.

Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Ferdi Tayfur, mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu.

Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.