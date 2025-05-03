SGK Resmen Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesi Bu Emeklilere Ödenmeyecek

EMEKLİLİK HAKLARI TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Bu yöntemle emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerin yalnızca maaşları değil, geçmişte almış oldukları tüm ikramiyeler, sağlık giderleri ve sosyal yardımlar da geri isteniyor. Üstelik bu tutarlar faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerin emeklilik hakları da tamamen iptal ediliyor.