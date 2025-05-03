SGK Resmen Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesi Bu Emeklilere Ödenmeyecek
Devletin vereceği 4 bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesi öncesi SGK’dan kritik açıklama geldi. Bu kişilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmeyecek hatta geçmişte aldıkları tüm haklar da faiziyle geri istenecek.
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, devletin vereceği 4 bin liralık bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen açıklama bazı vatandaşlar için hayal kırıklığına neden oldu. SGK, bazı emeklilere bu yıl ikramiye ödenmeyeceğini resmen duyurdu.
SAHTE SİGORTAYA GEÇİT YOK
SGK'nın verdiği bilgiye göre sahte sigorta yoluyla emekli olanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmeyecek. Son dönemde artırılan denetimlerle birlikte, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere yönelik incelemeler hız kazandı. Özellikle faal olmayan şirketler ya da tanıdıklar aracılığıyla yapılan sahte bildirimlerin tespitinde artış yaşanıyor.
EMEKLİLİK HAKLARI TEK TEK İPTAL EDİLİYOR
Bu yöntemle emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerin yalnızca maaşları değil, geçmişte almış oldukları tüm ikramiyeler, sağlık giderleri ve sosyal yardımlar da geri isteniyor. Üstelik bu tutarlar faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerin emeklilik hakları da tamamen iptal ediliyor.
SGK MİLYONLARCA EMEKLİYİ UYARDI
SGK, vatandaşlara e-Devlet üzerinden düzenli olarak "Hizmet Dökümü" kontrolü yapmaları gerektiğini hatırlattı. Çalıştıkları iş yerlerinin gerçekten faaliyet gösterip göstermediği mutlaka araştırılmalı. Eğer sigorta bildirimi yapılan iş yerinden şüphe duyuluyorsa, zaman kaybetmeden SGK’ya bildirim yapılması gerekiyor.
Kurum yetkilileri, sahte sigortalılık uygulamasına karşı sıfır tolerans gösterildiğini ve bu alandaki denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını belirtiyor.