Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler

Gayrimenkul hukukunun tanınan isimlerinden ve sektörde 17 yıllık deneyime sahip olan Murat Gültekin, yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Gültekin, gelecekte altın gibi değer kazanması beklenen arazi bölgelerini tek tek açıkladı. İşte önümüzdeki senelerde değeri artacak 25 arazi bölgesi...