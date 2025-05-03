Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Gayrimenkul hukuku uzmanı Murat Gültekin, Bursa’da değer kazanması beklenen 25 araziyi tek tek açıkladı. İşte önümüzdeki senelerde altın gibi değerlenecek o araziler...
Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul hukukunun tanınan isimlerinden ve sektörde 17 yıllık deneyime sahip olan Murat Gültekin, yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Gültekin, gelecekte altın gibi değer kazanması beklenen arazi bölgelerini tek tek açıkladı. İşte önümüzdeki senelerde değeri artacak 25 arazi bölgesi...
1. Yolçatı - Nilüfer
2. İrfaniye - Nilüfer
3. Çaylı - Nilüfer
4. Fadıllı - Nilüfer
5. Korubaşı - Nilüfer
6. Güngören - Nilüfer
7. Fındıklı - Orhangazi
8. Hamzalı - Orhangazi
9. Gemiç - Orhangazi
10. Esence - Mudanya
11. Söğütpınar - Mudanya
12. Mesudiye - Mudanya
13. Akköy- Mudanya
14. Eğerce - Mudanya
15. Edebey - İnegöl
16. Yeniceköy - İnegöl
17. Akıncılar - İnegöl
18. Kayapınar - İnegöl
19. Alibey - İnegöl
20. Konurlar - İnegöl
21. Narlıdere - Kestel
22. Seymen - Kestel
23. Barakfakih - Kestel
24. Saitabat - Kestel
25. Soğuksu - Kestel