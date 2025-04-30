Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş

Dünya genelinde yoğun ilgi gören somon balığı, doğal yaşamında 70’ten fazla parazite ev sahipliği yapıyor. Bu durumun yanı sıra, çiftlik ortamında yetiştirilen somonlar için sağlık endişeleri artıyor.

Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş

Somon balıklarının çiftliklerde yetiştirilme koşulları, insan sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bu balıklar, balık unu ve kimyasal katkılarla zenginleştirilen işlenmiş yemlerle besleniyor. Hastalıklara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan böcek ilaçları ve antibiyotikler, balığın dokusunda kalıntı bırakabiliyor.

TOKSİK MADDELER TÜKETİCİLERİ TEHDİT EDİYOR

Hijyen sağlamak amacıyla kullanılan kimyasal maddeler her ne kadar balıkları hastalıklardan korumayı amaçlasa da, bu maddelerin kalıntıları tüketicilere zarar verebiliyor.

Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş - Resim : 1

VAHŞİ SOMON DAHA DENGELİ BESİN PROFİLİ SUNUYOR

Doğal ortamda beslenen vahşi somon, daha dengeli ve zengin bir besin profili sunuyor. Çiftlik somonuna kıyasla daha az zararlı yağ ve toksik madde içeriyor. Besin değerleri açısından da farklılık gözlemleniyor. 100 gram çiftlik somonu yaklaşık 212 kalori barındırırken, aynı miktardaki vahşi somonda bu değer 115 kaloriye düşüyor.

YÜKSEK OMEGA-3 VE MİNERAL İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Tüm bu olumsuzluklara rağmen somon balığı, yüksek Omega-3 yağ asitleri ve zengin vitamin-mineral içeriğiyle beslenme açısından değerli kabul ediliyor. İyot, magnezyum, fosfor, selenyum, demir ve kalsiyum gibi önemli mineraller sunan somon, aynı zamanda tiroid ve bağırsak fonksiyonlarını destekleyen vitaminler sağlıyor. D vitamini katkısıyla kemik gelişimini destekliyor ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde cilt sağlığına da katkı sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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