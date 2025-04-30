Türkiye'de İlk Hasat Adana'da Başlıyor! Geri Sayım Başladı, Kilogram Fiyatı 10 Lira Olacak
Türkiye’nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana’da, bu yıl karpuz hasadına sayılı günler kaldı. Bölgedeki çiftçiler, tarladan kilogram başına 10 lira fiyatla ürünlerini satmayı hedefliyor.
Kaynak: İHA
Adana’da bu yıl 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi gerçekleştirildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın yaklaşık 2-3 hafta içinde başlayacağını belirtti. Çiftçilerin, dönüm başına 7-8 ton verim beklediği ifade edildi.
ZİRAİ DON ETKİSİ SINIRLI KALDI
Doğan, Türkiye’nin karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, Çukurova’da Şubat ayında yaşanan dört günlük zirai donun karpuz ekimlerine sınırlı etki yaptığını söyledi. Sadece ekimlerin yüzde 10’unun zarar gördüğünü, sonrasında yapılan ekimlerin ise iyi durumda olduğunu aktardı.
İHRACAT KAPILARI AÇIK OLURSA ÜRETİCİ KAZANACAK
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, geçtiğimiz yıl Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde karpuz ihracatı sayesinde çiftçinin gelir elde ettiğini anımsattı. Bu yıl da ihracat imkânlarının oluşması halinde çiftçilerin kârlı bir sezon geçirebileceğini belirtti. Doğan, “Bir dönümün maliyeti 30 bin lira. Ortalama verim ve beklenen fiyat gerçekleşirse çiftçimiz kazanacak” dedi.
ADANA KARPUZUNA DÜNYA MARKASI HEDEFİ
Adana karpuzunun marka değerini artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Doğan, “Adana karpuzunun tescilini aldık. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’dan da tescil alarak Adana karpuzunu dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla alanda ekim yapıldığı ve üretimin artmasının beklendiği ifade edildi.