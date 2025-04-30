Türkiye'de İlk Hasat Adana'da Başlıyor! Geri Sayım Başladı, Kilogram Fiyatı 10 Lira Olacak

ZİRAİ DON ETKİSİ SINIRLI KALDI

Doğan, Türkiye’nin karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, Çukurova’da Şubat ayında yaşanan dört günlük zirai donun karpuz ekimlerine sınırlı etki yaptığını söyledi. Sadece ekimlerin yüzde 10’unun zarar gördüğünü, sonrasında yapılan ekimlerin ise iyi durumda olduğunu aktardı.