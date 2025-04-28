Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız

Listenin ilk sırasında Muğla yer aldı. Deniz, doğa ve sakinliğin buluştuğu Muğla, özellikle Dalyan, Akyaka ve Datça gibi bölgeleriyle huzur arayanların favorisi oldu.

ÖĞRENCİ KENTİ ESKİŞEHİR

İkinci sırada ise Eskişehir bulunuyor. Öğrenci kenti kimliğiyle dinamik bir yaşam sunan Eskişehir, kültürel etkinlikleri, modern şehir yapısı ve düzenli yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.

Üçüncü sırada yer alan Antalya, sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da yaşam kalitesi yüksek bir şehir olarak öne çıkıyor. Turizm merkezi olmasının yanında gelişmiş şehir yapısıyla da dikkat çekiyor.

EGE'NİN ÖZGÜR HAVASI İZMİR'DE

Dördüncü sırada İzmir bulunuyor. Rahat yaşam tarzı, modern yapısı ve deniz kenarındaki konumuyla İzmir, Ege’nin özgür ruhunu en iyi yansıtan şehirlerden biri olarak listede yer aldı.

TARİH VE DOĞANIN BULUŞMA NOKTASI ÇANAKKALE

Beşinci sıraya yerleşen Çanakkale, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Ayrıca İstanbul’a olan yakınlığı da büyük avantaj sağlıyor.

Altıncı sırada bulunan Bursa, doğal güzelliklerinin yanı sıra ekonomik gücü ve ulaşım avantajlarıyla da öne çıkıyor. Şehir, hem iş imkanları hem de yaşam kalitesi açısından tercih ediliyor.

DOĞA TUTKUNLARININ GÖZDESİ ARTVİN

Yedinci sıradaki Artvin, Karadeniz’in en bakir doğasına sahip bölgelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Doğayı sevenler için adeta bir cennet niteliği taşıyor.

Sekizinci sıraya yerleşen Trabzon, kendine özgü kültürel yapısı ve muhteşem yaylalarıyla dikkat çekiyor. Şehir, doğayla iç içe yaşamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

GELİŞEN ALT YAPISIYLA MERSİN

Dokuzuncu sırada bulunan Mersin, sahil kenti olmanın avantajlarını yaşarken, gelişmiş altyapısı ve görece uygun yaşam maliyetleriyle de tercih edilen şehirler arasında yer aldı.

Listenin onuncu sırasında yer alan Aydın, tarımı, denizi ve sakin yaşamıyla dikkat çekiyor. Özellikle Kuşadası ve Didim gibi bölgeleriyle Ege’nin huzur dolu yüzünü sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi