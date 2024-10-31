MasterChef Türkiye'de Yarışmacıların 'Psikolojisini Bozan' Yeni Kural! Yarışmanın Akışı Değişti, Tamamen Yasaklandı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Programda yarışmacıların telefon kullanımı artık yasaklandı.

Bu yeni uygulama, yarışmacılar arasında tartışmalara neden oldu. Yarışmacılardan Ezgi, bu yasağın psikolojik olarak kendilerini etkilediğini belirterek “Artık dış dünya ile iletişim kuramıyoruz, bu durum bizim psikolojimizi olumsuz yönde etkiledi” dedi.