İngiliz Gelin Artık Osmaniyeli: 3 Gün 3 Gece Düğün Yaptılar, Köprüden de Geçti

İngiltere vatandaşı Ashleigh Tayla Farmer, Osmaniyeli Adem Yağmur'a gönlünü kaptırdı. Çiftin Osmaniye'de 3 gün 3 gece düğünü yapıldı. Köprüde buluşup, 'Köprüden geçti gelin' geleneği de yerine getirdiler.

İngiliz Gelin Artık Osmaniyeli: 3 Gün 3 Gece Düğün Yaptılar, Köprüden de Geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde barmen olarak çalışan Adem Yağmur, 2018’de İngiltere'den tatil için ülkeye gelen Ashleigh Tayla Farmer ile tanıştı. Sevgili olan ikili, tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmadı. Farmer, 2020 yılında erkek arkadaşının ailesi ile tanışmak için geldiği Osmaniye'de İl Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu.

İngiliz Gelin Artık Osmaniyeli: 3 Gün 3 Gece Düğün Yaptılar, Köprüden de Geçti - Resim : 1

Farmer, Aslı ismini aldı. 6 yıldır ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi. Adem ile Aslı, Osmaniye'de düzenlenen geleneksel davullu, zurnalı Türk düğünüyle dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, çiftin mutluluklarına ortak oldu.

İngiliz Gelin Artık Osmaniyeli: 3 Gün 3 Gece Düğün Yaptılar, Köprüden de Geçti - Resim : 2

Düğün sonunda 'Köprüden geçti gelin' geleneği yerine getirildi. Gelin-damat, Karaçay Köprüsü'nden davul-zurna ile çalınan 'Köprüden geçti gelin' türküsüyle karşıya geçerek geleneği gerçekleştirdi. Düğüne katılanlar, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

İngiliz Gelin Artık Osmaniyeli: 3 Gün 3 Gece Düğün Yaptılar, Köprüden de Geçti - Resim : 3

Kaynak: DHA

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