107 Yaşındaki Kadının Alnında Çıkan 'Boynuz' Gündem Oldu

Çin'in Guangdong bölgesinde yaşayan 107 yaşındaki Chen, alnında çıkan ve boynuza benzeyen 10 cm'lik bir deri çıkıntısıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar tarafından “deri boynuzu” olarak tanımlanan bu durumun, uzun süre güneşe maruz kalmanın bir sonucu olduğu belirtiliyor. Halk arasında “uzun ömür boynuzu” olarak adlandırılan bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olsa da, küçük bir kanser riski taşıdığı için düzenli kontroller öneriliyor.

Daha önce, Sichuan’da Liang Xiuzhen adlı bir kadında da benzer bir durum gözlenmiş ve kendisine “Gergedan Kadın” lakabı takılmıştı.