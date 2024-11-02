Hadise'den Olay Gönderme! 'Dilber Evin Barkın Yok mu?'

Yakında GAİN'de yayınlanacak "Esas Oğlan" adlı romantik komedi dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, son günlerde dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin 2 aydır devam ettiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı bu kez de bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

FENOMEN KARAKTERE GÖNDERME

22 Ekim'de 39 yaşına basan Hadise, doğum günü partisinden kareleriyle dikkat çekerken, bu kez de "İnci Taneleri" dizisinin fenomen karakteri "Dilber"e gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

Hadise'nin, dizide kullanılan şarkı sözüne gönderme yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem