Hadise'den Olay Gönderme! 'Dilber Evin Barkın Yok mu?'

Geçen hafta doğum günü kareleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla da yine gündem oldu. Ünlü şarkıcı, İnci Taneleri dizisinin fenomen karakteri Dilber'e gönderme yaparak "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" paylaşımında bulundu.

Son Güncelleme:
Hadise'den Olay Gönderme! 'Dilber Evin Barkın Yok mu?'

Yakında GAİN'de yayınlanacak "Esas Oğlan" adlı romantik komedi dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, son günlerde dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin 2 aydır devam ettiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı bu kez de bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Hadise'den Olay Gönderme! 'Dilber Evin Barkın Yok mu?' - Resim : 1

FENOMEN KARAKTERE GÖNDERME

22 Ekim'de 39 yaşına basan Hadise, doğum günü partisinden kareleriyle dikkat çekerken, bu kez de "İnci Taneleri" dizisinin fenomen karakteri "Dilber"e gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

Hadise'nin, dizide kullanılan şarkı sözüne gönderme yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'den Olay Gönderme! 'Dilber Evin Barkın Yok mu?' - Resim : 2

Hadise'den 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi! 'Henüz Bir Anne Değilim Ama...' Diyerek İsyan EttiHadise'den 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi! 'Henüz Bir Anne Değilim Ama...' Diyerek İsyan EttiGüncel
Hadise Yeni Aşkıyla İlk Kez GörüntülendiHadise Yeni Aşkıyla İlk Kez GörüntülendiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hadise şarkıcı
Son Güncelleme:
Esra Erol'un Avukatı Günler Sonra Ortaya Çıktı Esra Erol'un Avukatı Günler Sonra Ortaya Çıktı
Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak
Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu
Kıvanç Tatlıtuğ Ailesiyle Birlikte Ülkeyi Terk Ediyor! Kıvanç Tatlıtuğ Ülkeyi Terk Ediyor!