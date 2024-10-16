Hadise Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Şarkıcı Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in birlikte olduğu iddia edildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen bir davette görüntülendiler.

Hadise ve Şenol Sönmez, gece boyunca yan yana oturdu, ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.