Hadise Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi
Hadise ve yeni aşkı olduğu iddia edilen yönetmen Şenol Sönmez, önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen davete birlikte katıldı. İkili etkinlik boyunca yan yana oturdu ama mekandan ayrı ayrı çıktı.
Şarkıcı Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in birlikte olduğu iddia edildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen bir davette görüntülendiler.
Hadise ve Şenol Sönmez, gece boyunca yan yana oturdu, ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.