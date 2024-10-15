Hadise'den Hayvan Katliamına Sert Tepki: 'Allah Belalarını Versin'

Ünlü şarkıcı Hadise Gebze'de yaşanan katliamla ilgili sert yorumlarda bulundu. Hadise, "Allah belalarını versin. Kamera karşısındayım diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı" dedi.

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Hadise'den Hayvan Katliamına Sert Tepki: 'Allah Belalarını Versin'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde AKP’li belediyenin rehabilitasyon merkezindeki hayvan katliamı tüm Türkiye’nin sarstı. Başarılı şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan’ın başrolünde yer aldığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde son günlerde kamuoyunda büyük tepki çeken hayvan katliamları ile ilgili açıklamalara bulundu.

Hadise'den Hayvan Katliamına Sert Tepki: 'Allah Belalarını Versin' - Resim : 1

Hadise, “Ben susan bir kadın olmadım. İğrenç şeyler oluyor. Çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Bunun için yalvarmak gerekmiyor diye düşünüyorum" dedi.

Hadise'den Hayvan Katliamına Sert Tepki: 'Allah Belalarını Versin' - Resim : 2

Hayvan katliamlarına yönelik çok sinirlenen Hadise, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Allah belalarını versin diyorum. Kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil. Videoları izleyemedim bile. Midem bulanıyor. Allah belalarını versin!”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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