"Sadık Ahmet" Filmine Batı Trakya Türkleri İlgi Gösterdi

Batı Trakya Türk azınlığının demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, İskeçe Türk Birliği'nde (İTB) ilgiyle izlendi.

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"Sadık Ahmet" Filmine Batı Trakya Türkleri İlgi Gösterdi

Daha önce sinemalarda gösterilen ve televizyonda ilk kez 14 Ekim’de TRT1'de yayınlanan filme, İskeçe Türk Birliği'nde düzenlenen etkinlikte Batı Trakyalı Türkler büyük ilgi gösterdi.

Dr. Sadık Ahmet'in azınlık hakları için verdiği mücadelenin beyaz perdeye aktarıldığı film, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Filmin ardından AA muhabirine konuşan bir izleyici, filmi çok beğendiğini ve Sadık Ahmet'in cesur duruşunun ve azınlık hakları için verdiği mücadelenin bölgedeki Türkler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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