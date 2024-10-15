Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.

Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyet uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 319 paket sigara ve 12 adet parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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