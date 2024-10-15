AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.