AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre; Elazığ'da 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, il genelinde ihbar ve hasar kaydı olmadığı bilgisini paylaştı.

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AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 2

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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