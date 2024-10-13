Hayvanların Yardımına Koşan Hande Yener Kendisini Hedef Alanlara Ateş Püskürdü

Gebze Belediyesi’ne ait hayvan barınağının önündeki çöp konteynerinde çok sayıda sokak hayvanının öldürülmüş halde bulunmasının ardından hayvanseverler protesto eylemi yaptı. Eyleme katılan Hande Yener, kendisine "sadece hayvanlar için ses çıkardığı" yönünde yapılan eleştirilere yanıt verdi.

'ARKAMDAN ATIP TUTANLARA GELSİN'

Ünlü şarkıcı X hesabından yaptığı açıklamada, "Arkamdan atan tutanlara gelsin son kez! Çok iyi insansanız, çıkın da dertleri sorgulayın ben de izleyeceğim emeğinizi, fedakarlığınızı, anlamını biliyorsanız! Boş konuşma alışkanlığınızı bıraktıracağım, bana boş konuşmayın bir daha! Sözde sadece hayvanlar için ses çıkarıyormuşum. Bana görev verme! Çok duyarlı vatandaşsın ya, sen niye korumuyorsun, kendi ülkenin kadınını çocuğunu hayvanını" dedi.

Hande Yener, Instagram hesabından ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben niye sadece hayvanlar için ses çıkarıyormuşum, samimiyetime inanmıyormuş! Gibi gibi lafları, gündemde Gebze’de daha bebek olanlar bile dahil olmak üzere hayvanların katliamı gibi böyle kan donduran bir olay ve büyük bir acı varken 3-5 salak yazmış! Ancak ben zaten attığım her adımı yüce Allah’ımın adıyla attığım için senin gibilerden onay almak gibi bir derdim, yok öyle bir amacım da yok . Benim için ederi de yok değeri de yok sizin yargılarınızın! Onlar sizin bakış açınız, demek ki samimiyetsizsiniz ki herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz! Ben sadece masumlar için direniyorum! İnsanca yaşamak için gençlerimiz heba olmasın diye onlara sahip çıkıyorum sevgimle ilgimle, her konuyu deşiyorum, sorguluyorum, duyuruyorum.

'UYUMA TÜRKİYE'

Tepki koyuyorum. Çünkü insanım . Kimsenin onayına ihtiyacım YOK ! Teşekkür eden binlerce kalp yollayan masumlara sahip çıktığımız için bizleri kucaklayan seven öyle büyük bir kitle var ki! Haberiniz yok tabi laf sokmaktan başka bir alışkanlığı olmayan reziller siz beni değersizleştiremezsiniz !!! Ben pırıl pırıl parlıyorum sadece merhametimle! Narin, Rojin bizim kızlarımız! UYUMA TÜRKİYE!"

Kaynak: Gerçek Gündem