Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişiye Gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişiye Gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak
"Sadık Ahmet" Filmine Batı Trakya Türkleri İlgi Gösterdi "Sadık Ahmet" Filmine Batı Trakya Türkleri İlgi Gösterdi
'Amin Reis' Yandı 'Amin Reis' Yandığını Açıkladı
Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı