Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişiye Gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA