Miting Değil Konser! Ebru Yaşar Yine Kendi Rekorunu Kırdı

Doksanlı yıllardan bu yana başarılı müzik kariyerine devam eden ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Diyarbakır'da verdiği unutulmaz konserle kendi rekorunu kırdı.

200 BİN KİŞİ KATILDI

Yaşar, dün akşam Nevruz Park’ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı. Sadece Diyarbakır’dan değil çevre il ve ilçelerden de yaklaşık 200 bin vatandaş, Yaşar’ı dinlemeye geldi.

Hayranları pankart ve tezahüratlarla gece boyunca ünlü sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Yaşar eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Kürtçe bir şarkı da söyledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Yaşar’ın şarkılarına eşlik etti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Büyük coşkunun yaşandığı konserde, başarılı sanatçı kendi rekorunu da tazeledi. Yaşar’ı Trabzon’da 100 bin, Erzurum’da 120 bin, Çanakkale’de 122 bin, Ankara’da 150 bin kişi izlemişti.

Kaynak: İHA