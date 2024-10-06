Hadise İstanbul'da Yaşanan Cinayetlere İsyan Etti: Biz Kadınları Dinleyin

İstanbul Fatih'te yarım saat arayla yaşanan kadın cinayetleri kamuoyunda infial yarattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken cinayetlere ünlü sanatçı Hadise de sessiz kalmadı.

“ÇOK ACİL BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ”

Kadınların sokakta rahat yürüyemez hale geldiğine dikkat çeken Hadise, konserinde isyan etti.

Sahne aldığı konserde kadın cinayetlerine sessiz kalmayan Hadise "Biz ne yaşıyoruz. Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" dedi.

"ARABAYA YÜRÜMEK BİLE BİZİ KORKUTUYORSA..."

Hadise başına gelen bir anı anlattı; "Kız arkadaşımla bir arkadaşımızdan çıktık, arabaya yürüyoruz ve biz korktuk. Arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa...Korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda umarım bizi duyuyordur devlet. Devlet bize sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

“BİZİ DİNLEYİN”

Konuşmasını sürdüren Hadise kadınların sesine kulak verilmesi çağrısı yaparak "Bizleri dinleyin, biz kadınları dinleyin, bizim başımıza bir şey geliyorsa ve biz bir şikayette bulunuyorsak bizi dinleyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem