Ünlü İsimleri Sarsan Ölüm: Acıların Dindi Kardeşim, Evladın Bize Emanet
Survivor ile ünlenen, bir dönem Anadolu Ateşi topluluğun baş dansçısı görevini üstlenen Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında yaşama veda etti. Pankreas kanseri ile savaşan Yalnızoğlu’nun ölümü ünlü isimleri yasa boğarken, dostları ardından veda mesajları paylaştı.
Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pankreas kanseriyle mücadele verdiği öğrenilen Yalnızoğlu'nun vefat haberi dostlarını yasa boğdu.
Kubat, Deniz Pulaş, Acun Ilıcalı, Berk Oktay ve Çağdaş Karasu sosyal medya hesaplarından Yalnızoğlu’nun ölümü sonrasında paylaşımlarda bulundu.
İşte o isimlerin paylaşımları:
KUBAT
İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım.” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...
DENİZ PULAŞ
Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun.. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.
ACUN ILICALI
Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun
BERK OKTAY
Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun... Zaman iğrenç bir şey!
ÇAĞDAŞ KARASU
Bir zamanların ayrılmaz üçlüsü şimdi Hasan'sız…
AHU YAĞTU
Melekti o her zaman. Işıklar içinde uyu, çok üzgünüm
HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?
Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974’te Üsküdar’da doğmuş ve kariyerine Anadolu Ateşi dans grubunda başlamıştır. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki başarılı performansı ile büyük beğeni toplayarak geniş kitlelerce tanınan Yalnızoğlu, televizyon dünyasında da adını duyurmuş; "50 Metrekare" ve "Halka" gibi dizilerde boy göstermişti.
2014 yılında yayımladığı "Öğrenilmiş Duygular" adlı kitabıyla kişisel gelişim alanında da iz bırakan Yalnızoğlu, spora olan ilgisi ve azmiyle birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem