Ünlü İsimleri Sarsan Ölüm: Acıların Dindi Kardeşim, Evladın Bize Emanet

Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pankreas kanseriyle mücadele verdiği öğrenilen Yalnızoğlu'nun vefat haberi dostlarını yasa boğdu.

Kubat, Deniz Pulaş, Acun Ilıcalı, Berk Oktay ve Çağdaş Karasu sosyal medya hesaplarından Yalnızoğlu’nun ölümü sonrasında paylaşımlarda bulundu.

İşte o isimlerin paylaşımları:

KUBAT

İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım.” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...

DENİZ PULAŞ

Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun.. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.

ACUN ILICALI

Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun

BERK OKTAY

Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun... Zaman iğrenç bir şey!

ÇAĞDAŞ KARASU

Bir zamanların ayrılmaz üçlüsü şimdi Hasan'sız…

AHU YAĞTU

Melekti o her zaman. Işıklar içinde uyu, çok üzgünüm

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974’te Üsküdar’da doğmuş ve kariyerine Anadolu Ateşi dans grubunda başlamıştır. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki başarılı performansı ile büyük beğeni toplayarak geniş kitlelerce tanınan Yalnızoğlu, televizyon dünyasında da adını duyurmuş; "50 Metrekare" ve "Halka" gibi dizilerde boy göstermişti.

2014 yılında yayımladığı "Öğrenilmiş Duygular" adlı kitabıyla kişisel gelişim alanında da iz bırakan Yalnızoğlu, spora olan ilgisi ve azmiyle birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem