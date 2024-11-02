Kıvanç Tatlıtuğ Ailesiyle Birlikte Ülkeyi Terk Ediyor!

Son olarak Show Tv'de Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve 2016 yılından beri evli olduğu stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan kritik bir karar geldi.

YILIN ÇOĞUNLUĞUNDA LONDRA'DA OLACAKLAR

Türkiye'nin en popüler çiftlerinden olan ikili, iki buçuk yaşındaki oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınma kararı aldı. İstanbul'daki düzenlerini de koruma kararı alan çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimine Londra'da başlamasını istiyor.

Oğulları için taşınacak olan çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirecek.

Kaynak: Sabah