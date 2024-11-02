Kıvanç Tatlıtuğ Ailesiyle Birlikte Ülkeyi Terk Ediyor!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oğulları Kurt Efe için taşınma kararı aldı. Yakında kreşe başlayacak olan iki buçuk yaşındaki Kurt Efe'nin eğitimine İngiltere'de başlamasını isteyen çift, artık yılın büyük bölümünde Londra'da yaşayacak.
Son olarak Show Tv'de Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve 2016 yılından beri evli olduğu stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan kritik bir karar geldi.
YILIN ÇOĞUNLUĞUNDA LONDRA'DA OLACAKLAR
Türkiye'nin en popüler çiftlerinden olan ikili, iki buçuk yaşındaki oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınma kararı aldı. İstanbul'daki düzenlerini de koruma kararı alan çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimine Londra'da başlamasını istiyor.
Oğulları için taşınacak olan çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirecek.
Kaynak: Sabah