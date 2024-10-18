Hadise'den 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi! 'Henüz Bir Anne Değilim Ama...' Diyerek İsyan Etti

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da bebeklerin ölümüne sebep olan 'yenidoğan çetesi' skandalına tepki gösterdi. "Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor" diyen Hadise, "Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın!" ifadelerini kullandı.

Hadise'den 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi! 'Henüz Bir Anne Değilim Ama...' Diyerek İsyan Etti

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi" skandalı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kan donduran olaya bir tepki de ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'HENÜZ ANNE DEĞİLİM AMA...'

Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri… Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor.

DEVLET YETKİLİLERİNE SESLENDİ

Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, LÜTFEN! Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor, ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!"

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