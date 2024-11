Esra Erol'un Avukatı Günler Sonra Ortaya Çıktı

Esra Erol’un programında yorumlarıyla dikkat çeken avukat Hülya Kuran birkaç gündür ekranlarda gözükmüyordu. Programın sıkı takipçileri ünlü avukatın nerede olduğunu merak ediyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA MERAKLARI GİDERDİ

Kuran’ın neden yayına çıkmadığı ve nerede olduğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı. Ünlü isim yaptığı paylaşımda Umre’ye gittiğini duyurdu.

Kuran Instagram hesabından, "Ne güzel bir manevi yolculuktur ruhun en derin köşelerine dokunur… Tavaf ederken, her bir adımda kendini keşfetmek, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir başlangıca yürümek. Her adımda, her nefeste Allah'a biraz daha yaklaşmak" notuyla Kabe’den çektiği fotoğrafı paylaştı.

Esra Erol da paylaşımın altına 'Allah kabul etsin' yorumunda bulundu.

HÜLYA KURAN KİMDİR?

1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evlidir. Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var.

