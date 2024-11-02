İsrail Gazze'deki Çocuk Sağlık Merkezini Bombaladı! En Az 3 Çocuk Yaralandı

Bir yıldır tarihte görülmüş nadir katliamlardan birini gerçekleştiren İsrail ordusu, "Quadcopter" tipi dronla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezlerinden birini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bu sabah Gazze kentinde başlamıştı.

Kaynak: AA