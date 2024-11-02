Lübnan’dan İsrail’e Roket Yağdı, Yaralılar Var

Lübnan topraklarından İsrail’e düzenlenen roket saldırısında en az 11 kişinin yaralandı. Saldırıda birçok binada da hasara oluştu.

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Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Lübnan’dan İsrail’e Roket Yağdı, Yaralılar Var - Resim : 1

Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan’dan İsrail’e Roket Yağdı, Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: İHA

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