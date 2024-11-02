Lübnan’dan İsrail’e Roket Yağdı, Yaralılar Var

Lübnan’dan fırlatılan birçok roketin İsrail’in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah’ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA