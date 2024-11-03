ABD'de Seçim Yarışı Kızıştı: Trump, 'Barışın Adayıyım' Dedi, Kamala Harris'i Suçladı

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in, "Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmiş Dick Cheney'nin kızıyla kampanya yürüttüğünü" söyledi.

Politico'nun haberine göre Trump, seçim kampanyası kapsamında, Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan eyaletinde konuştu.

Pek çok Amerikalı Müslüman ve Arap'ın Orta Doğu'da yaşayan arkadaşları ve aileleri olduğunun altını çizen Trump, konuşmasında, "Ancak Harris, (Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi) Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. (Dick Cheney) Babası Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti" dedi.

Demokratların Müslüman oylarına talip olduğunu söyleyen Trump, Harris'in Liz Cheney'i seçtiğini belirterek, "Bunun pek iyi sonuç verdiğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Liz Cheney, 4 Ekim'de Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

Dick Cheney, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ABD Başkanı George W. Bush'un yardımcılığı görevini üstlenmişti.

MİCHİGAN'İN SEÇIM AÇISINDAN ÖNEMİ

Salıncak eyaletlerden olan Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Müslümanların oylarına büyük önem veriyor.

Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti.

Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Trump'ı desteklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA