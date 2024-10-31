Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Görüştü: İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes Olacak mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması görüşüldü.

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Netanyahu, ABD'li Yetkililerle Görüştü: İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes Olacak mı?

İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyonların ardından, çatışmalar Orta Doğu genelinde yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e geldi. Hochstein ve McGurk, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun söz konusu anlaşmanın en önemli unsurunun Lübnan'dan İsrail'e yönelik tehdidin son bulması ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu belirttiği" aktarıldı.

Hochstein ve McGurk, daha sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması ve Gazze'de esirlerin geri getirilmesi ele alındı.

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Kaynak: İHA

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