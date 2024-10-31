Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği katliam saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 391 gündür süren saldırılara ilişkin son durum paylaşıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 41 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 204'e, yaralı sayısının da 101 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA