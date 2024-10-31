Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama: Vicdan Sahibi Ülkeler İsrail'e Baskı Yapmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama: Vicdan Sahibi Ülkeler İsrail'e Baskı Yapmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama: Vicdan Sahibi Ülkeler İsrail'e Baskı Yapmalı - Resim : 1

"Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulmün, katliamın ne demek olduğunu iyi bilen Afrikalı kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan ve katliam üzerine huzurlu gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalistler Afrika'da tecrübe ettiler. Aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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