Orta Doğu'da Yeni Gelişmeler: Lübnan Ateşkes Bekliyor... ABD Medyası İran'ın İsrail'e Saldırısı İçin Tarih Verdi

İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyonların ardından, çatışmalar Orta Doğu genelinde yayılmaya devam ediyor. İsrail ordusu, dün gece Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan resmi haber ajansının açıklamalarına göre, saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Bekaa Vadisi'ne yönelik saldırısında 11 kişi yaşamını yitirirken, Baalbek kentine düzenlenen hava saldırısında ise 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E YANIT

Hizbullah, gün boyunca İsrail’e 28 karşı saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İsrail’in askeri üsleri, eğitim kampları ve Filistin toprakları üzerindeki birliklerin füzeler ve İHA’larla hedef alındığı belirtildi.

ABD MEDYASINDAN İRAN HAMLESİ İDDİASI

ABD merkezli CNN, İran’ın İsrail’e yönelik bir misilleme yapmasının beklendiğini iddia etti. İddialara göre, İran 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinden önce İsrail’e karşılık verecek. İsimsiz bir kaynak, İran’ın yanıtının “kesin ve acı verici” olacağını belirtti.

BEYAZ SARAY’DAN UYARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran’a İsrail’e karşılık vermemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. İran’ın saldırı durumunda İsrail’i destekleyeceklerini belirten Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını söyledi.

LÜBNAN’DA ATEŞKES UMUDU

Lübnan Başbakanı Mikati, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı görüşme sonrası ateşkes için umutlu olduğunu ifade etti. Mikati, Hochstein’in Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’ye sunduğu “gizli” bir öneriye değinerek, Litani Nehri’nin güneyinde yalnızca Lübnan ordusunun silahlı kuvvetlerinin bulunması gerektiğini belirtti.

ATEŞKES ANLAŞMASI TASLAĞI

İsrail basınında, ABD’nin arabuluculuğuyla hazırlanan bir ateşkes anlaşması taslağı paylaşıldı. Taslağa göre İsrail, 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek ve Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak. 60 günlük bu süreçte BM, pozisyon değişikliklerini kolaylaştıracak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahların kontrolünü sağlayacak.

LÜBNAN’A ULUSLARARASI GÜVENLİK DESTEĞİ

Taslakta, İsrail’in sınır ihlallerine yanıt verme hakkının saklı tutulduğu belirtiliyor. Ayrıca, Lübnan’daki silah sevkiyatları ve üretimine müdahale edilmemesi durumunda, İsrail’in ABD’ye danışarak belirlenen hedefleri vurabileceği maddesi yer alıyor.