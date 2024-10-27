İsrail Gazze Şeridi'nde Basını Hedef Aldı! 3 Gazeteci Öldü

Lübnan ve İran'a da saldırmaya başlayan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız düzenlediği saldırıları da devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir yıldır Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda, Aksa Televizyonu Dijital Medya Departmanı Başkanı Said Rıdvan, Sened Haber Ajansında çalışan Hamza Ebu Silmiyye ve Kudüs Vakfında gazeteci olarak çalışan Hanin Mahmud Barud'un hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR YILDA 180 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecilerin ölümüyle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 180'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise 3 gazetecinin, İsrail savaş uçaklarının bugün Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı "Esma" okuluna düzenlediği saldırıda öldürüldüklerini aktardı.

Kaynak: AA