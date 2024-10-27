Katar'da Gazze Zirvesi! Mossad ve CIA Devrede

CIA ve MOSSAD yöneticileri ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bugün Doha’da Gazze’de ateşkesi ve rehine takasını görüşecek.

İsrail cephesinden yapılan açıklamada, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea’nın Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakereleri ‘teşvik etmek’ amacıyla Katar’a gideceği açıklanmıştı.

Görüşmede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad’ın da yer alacağı bildirilmişti.