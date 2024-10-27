Trump'a Desteği Kirli Geçmişini Ortaya Çıkardı! Elon Musk Kanun Kaçağı mı?

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına destek veren milyarder Elon Musk'a Washington Post (WP) gazetesinden çarpıcı bir yanıt geldi. Gazete, Güney Afrika doğumlu milyarder Musk'ın ABD'deki kariyerine kaçak çalışarak başladığını iddia ettiği bir haber yayımladı.

Musk'ın eski iş arkadaşları, mahkeme kayıtları ve şirket belgelerine dayandırılan habere göre Musk, öğrenci vizesiyle geldiği ülkede yasa dışı çalışmaya başladı. Haberde, Musk'ın 1999'da yaklaşık 300 milyon dolara satılan "Zip2" şirketini kurarken, ABD'de "yasal çalışma hakkına sahip olmadığı" öne sürüldü.

'OKULA GİTMEDİYSE KANUNLARI ÇİĞNEDİ'

Musk'ın 1995'te Stanford Üniversitesi'nde eğitim görmek için California eyaletine gittiği ve derslere "hiç kaydolmayıp girişimleri üzerinde çalıştığı" belirtildi. Musk'ın kısa bir süre sonra üniversite kaydını sildiği bilgisi de yer aldı.

Çalışma vizesi konusunda uzman ABD'li avukat Adam Cohen WP'ye, Musk'ın öğrenci olarak ABD'de çalışma izni alabileceğini ancak bunun için "kayıtlı olduğu üniversitede eğitim programına katılmış olması gerektiğini" ifade etti. Cohen, aksi halde Musk'ın "kanunları çiğnemiş olacağını" belirterek, "Okula gitmediyse öğrenci statüsünü korumuyordu" değerlendirmesini yaptı.

OTURUM İZNİNİN OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Haberde, "Mohr Davidow Ventures" isimli şirketin 1996'da, Musk'ın, ismi daha sonra "Zip2" olarak değişen "Global Link Information Network" şirketine yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunu doğrulayan belgenin kopyasına WP'nin ulaştığı belirtildi. Belgenin kopyasında, yatırımcı şirketin, Musk, kardeşi Kimbal Musk ve bir ortaklarının 45 gün içinde yasal çalışma izni almasını talep ettiği, aksi halde yatırımı geri çekme hakkını saklı tuttuğunun yazılı olduğu bildirildi.

Musk'ın Tesla şirketinin kurucu ortakları Martin Eberhard ve Jeffrey Brian Straubel'e gönderdiği 2005 tarihli e-postada, "Zip2'yi kurduğunda ABD'de oturum izninin olmadığını kabul ettiği" aktarıldı.

'YASA DIŞI GÖÇMENLERDİK'

Haberde Kimbal'ın, ağabeyi Elon ile katıldıkları 2013'teki bir mülakatta, yatırımcıların kendilerine "yüksek meblağda para teklif ettiklerini ve araba aldıklarını" belirterek, "Aslında, bize fon sağladıklarında, bizim yasa dışı göçmenler olduğumuzu fark ettiler" dediği ifade edildi.

WP tarafından elde edilen belgelerin, "Zip2" yöneticilerinin 21 Şubat 1996'da, Musk kardeşler ve bir Kanadalı kurucu ortak için olası vize yollarını görüşmek üzere göçmenlik alanında avukatlık yapan Jocelyne Lew ile görüştüğünü ortaya koyduğu da ileri sürüldü. Belgelerde, Lew'in, Musk kardeşlere şirketteki "liderlik rollerini önemsiz gibi göstermelerini, özgeçmişlerinde o dönemde ABD'de yaşadıkları ve çalıştıkları anlamına gelebilecek adreslerini silmelerini tavsiye ettiği" yer aldı.

Kaynak: AA