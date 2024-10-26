İsrail, Gazze’de Yerleşim Yerine Saldırdı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki binalara saldırı düzenledi. İsrail’in düzenlediği saldırıda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze’de Yerleşim Yerine Saldırdı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik katliamlarına devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail güçleri, son günlerde yoğun saldırılar düzenlediği Beyt Lahya kentini vurdu. İsrail ordusunun bölgenin kuzeyindeki kentte bulunan çok sayıda binayı hedef alması sonucu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yıkılan binaların altında kalırken, sivil savunma ekipleri İsrail bombardımanı nedeniyle bölgeye ulaşamadıklarını bildirdi.

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Kaynak: İHA

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