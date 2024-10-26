İsrail Cibaliya'da Bir Evi Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun Cibaliya'da başka bir bölgeye daha düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığını aktaran görgü tanıkları, ambulans ekiplerinin, İsrail ordusunun kuşatması ve hareket eden herhangi bir nesneye ateş açması nedeniyle yaralılara ulaşamadığını dile getirdi.

Görgü tanıkları ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinlilerin evlerinin topçu ve hava saldırılarına maruz kaldığını, bu saldırıların evlerde yangınlara yol açtığını bildirdi.

7 EKİM SONRASI GAZZE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 885 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA