BAE'den İsrail'in İran'a Saldırılarına 'Güçlü' Kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, risklerden kaçınmak ve çatışmanın kapsamını genişletmemek için en üst düzeyde itidalli olunmasının önemi vurgulandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, BAE'nin, gerilimin devam etmesi ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusundaki derin endişe duyduğu dile getirildi.

Açıklamada, diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara bağlılığın ve devletlerin egemenliğine saygının mevcut krizleri çözmek için ideal temeller olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmazlıkların çatışma ve gerilimi tırmandırma dilinden uzak, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA