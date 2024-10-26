Hizbullah'tan İsrail'e 80 Roket

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saat 15.00 itibariyle 80 roketle ülkeyi hedef aldığı bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 bölgeye roket atışı yapıldığı, hedef alınan yerler arasında askeri üsler olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA