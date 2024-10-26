BM: Gazze'nin Kuzeyinde Ölüm Tehlikesi Büyüyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak savaş suçlarına tepki gösterdi.

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BM: Gazze'nin Kuzeyinde Ölüm Tehlikesi Büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in saldırılarının daha fazla devam etmesine izin verilemeyeceğini vurgulayan Msuya, "Gazze'nin kuzeyindeki nüfus ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

BM: Gazze'nin Kuzeyinde Ölüm Tehlikesi Büyüyor - Resim : 1

Msuya, hastanelerin bombalandığını ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığını hatırlatarak "Temel insaniyet ve savaş kurallarının bu denli göz ardı edilmesine son verilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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