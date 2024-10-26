BM: Gazze'nin Kuzeyinde Ölüm Tehlikesi Büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in saldırılarının daha fazla devam etmesine izin verilemeyeceğini vurgulayan Msuya, "Gazze'nin kuzeyindeki nüfus ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Msuya, hastanelerin bombalandığını ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığını hatırlatarak "Temel insaniyet ve savaş kurallarının bu denli göz ardı edilmesine son verilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA