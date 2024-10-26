İsrail Lübnan’ın Köylerine Fosfor Bombası Attı! Yangın Çıktı, Elektrikler Kesildi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla bombaladı. Saldırılarda büyük yangınlar meydana gelirken bölgede bazı köylerde elektrikler tamamen kesildi. Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail Lübnan’ın Köylerine Fosfor Bombası Attı! Yangın Çıktı, Elektrikler Kesildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı. İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

İsrail Lübnan’ın Köylerine Fosfor Bombası Attı! Yangın Çıktı, Elektrikler Kesildi - Resim : 1

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Lübnan’ın Köylerine Fosfor Bombası Attı! Yangın Çıktı, Elektrikler Kesildi - Resim : 2

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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İsrail Cibaliya'da Bir Evi Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var İsrail Cibaliya'da Bir Evi Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var
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