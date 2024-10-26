İsrail Lübnan’ın Köylerine Fosfor Bombası Attı! Yangın Çıktı, Elektrikler Kesildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı. İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Kaynak: AA